Ciliegia di Marostica: sabato la notte rossa  e domenica mostra e festa

Week end dedicato alle ciliegie a Marostica e dintorni con la notte rossa, la mostra provinciale, la festa e le tante iniziative green sul territorio.

Sabato 28 maggio ritorna la notte rossa in onore del prelibato frutto: dalle 20 alle 24 in centro storico apertura serale dei negozi e dei locali con musica ed intrattenimenti. Una festa attesa da tempo che permetterà di vivere la città in piena libertà. Domenica 29 maggio la 78^ Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica IGP che sarà inaugurata alla 11.30 a Palazzo Doglione, con un ricco programma di iniziative. Numerose le esperienze alla scoperta del centro storico e dei suoi monumenti, con Castello e cinta muraria, oltre che animazioni, degustazioni, caccie al tesoro, laboratori e un focus sul mondo delle api. In piazza, vendita diretta di ciliegie e loro trasformati, prodotti tipici ed artigianali, grazie alla presenza di Coldiretti con Campagna Amica e ai produttori della zona. Alle 16.30, in piazza, anche lo spettacolo dei Vessilliferi, ricordando la Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi. Tante le iniziative del territorio nella giornata di domenica (e non solo) promosse da aziende agricole, associazioni, ristoratori secondo quattro fili conduttori: oltre alle esperienze alla scoperta del centro storico, esperienze in campagna e in collina, sfiziosità a base di ciliegia di Marostica IGP, menu degustazione a base di ciliegia di Marostica IGP. Una mappa delle tappe della Regina Rossa IGP per costruire la propria esperienza al sapore di ciliegia di Marostica IGP, è disponibile negli infopoint (La Stazione e Pro Marostica ) e nel portale turistico www.visitmarostica. eu.

Appuntamento a Marostica con la 78^ edizione della FESTA DELLA CILIEGIA DI MAROSTICA IGP!

Numerosi gli eventi in programma per festeggiare il famoso prodotto tipico:

Sabato 28 maggio

NOTTE ROSSA dalle ore 20 alle ore 24 Apertura serale dei negozi e dei locali con intrattenimento musicale.

Domenica 29 maggio

MERCATO per la vendita diretta di ciliegie ICP e trasformati

11.30 Inaugurazione della 78^ Mostra Mercato Provinciale e Premiazione della Ciliegia di Marostica IGP

Esperienze alla scoperta del centro storico: animazione, caccia al tesoro fotografica, laboratori, degustazioni, passeggiate guidate nel Centro Storico e sulla cinta muraria ed alla scoperta del Castello Inferiore.

Alle ore 16.30 Spettacolo Vessiliferi della Partita a Scacchi a Personaggi Viventi.

Nel territorio: Aziende agricole e fattorie didattiche aperte – Menù degustazioni e golosità alla ciliegia – Esperienze uniche in campagna e collina.

In occasione della 78^ Festa della Ciliegia di Marostica igp, domenica 29 maggio 2022 Associazione Pro Marostica presenta la seconda edizione di “Una Tira l’Altra – una giornata di visite guidate alla scoperta delle meraviglie di Marostica”:

MAROSTICA MEDIEVALE

TURNI ORE 11:00 / 12:00 / 15:00 / 16:00

Visita guidata al Centro Storico e al Cammino di Ronda

Su prenotazione

Gruppi max 30 persone

Euro 10

I SEGRETI DEL CASTELLO

TURNI ORE 14.30 / 15:30 / 16:30 / 17:30

Visita guidata al Castello Inferiore con intermezzi divertenti

Su prenotazione

Gruppi max 30 persone

Euro 10

ORE 16:30 SPETTACOLO DEI VESSILLIFERI

Tutto il giorno: Open Day Vessilliferi

Info e prenotazioni

Associazione Pro Marostica

0424 72127

La Ciliegia di Marostica è un prodotto ortofrutticolo italiano a Indicazione geografica protetta (IGP).È stata la prima ciliegia in Italia ad aver ottenuto il marchio di riconoscimento europeo ad Indicazione Geografica Protetta, che identifica le caratteristiche peculiari di un prodotto la cui produzione avviene esclusivamente in una determinata area geografica.CaratteristicheLa Ciliegia di Marostica IGP è una drupa rotonda, dalla polpa molto soda e di un colore intenso che può variare da rosso fuoco a rosso scuro.TipologieLe varietà coltivate nel comprensorio soggetto a IGP sono oltre una ventina, tra esse si annoverano le tipologie Francese, Sandra, Durone Rosso, Milanese, Ferrovia, Mora di Cazzano, Romana, Bella di Pistoia, Black Star, Early Big, Grace Star, Kordia, Lapins, Marostegana, Prime Giant, Regina, e Folfer. I dati più recenti riferiscono di una produzione annua di ciliegie nel territorio di circa 7000 quintali. Le aziende produttrici sono in totale 400, per una superficie complessiva di circa 450 ettari, mentre le aziende certificate IGP ammontano a circa 150.Zona di produzioneNel disciplinare vengono indicati i Comuni vicentini di Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze, Marostica e Bassano del Grappa e parte del territorio di Schiavon.