Cieli fiammeggianti, guerra fredda: dal muro di Berlino ai missili nucleari nel nostro territorio

???????? ?? ?????? ????

??? ??.??

La Commissione Comunale Cultura e Biblioteca in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Longare vi invita presso la Meridiana, in via Dante Alighieri

Secula-Longare (Vicenza),

per una serata di approfondimento storico-culturale.

????? ?????????????

GUERRA FREDDA:

Dal muro di Berlino ai missili nucleari nel nostro territorio.

Il ruolo delle basi missilistiche dell'Aeronautica nel lungo periodo della guerra fredda:

i principali fatti storici, il coinvolgimento della NATO attraverso la proiezione di foto storiche, video originali e le testimonianze di chi partecipò al mantenimento della pace.

Interverranno gli autori del libro

"????? ?????????????"

-??????? ????? ?????????

Generale (Ris.) Aeronautica Militare

-??????? ????????

Tecnico Elettronica Industriale

-???????? ???????

Giornalista Professionista RAI 3

***???????? ??????***

??? ????????????



Gallery

?????????????????????????@?????.???