Incontro on line sulle ciclovie venete

Verranno presentate la Ciclovia Aida, Romea Strata e Ciclovia del Brenta che si snoda nel territorio vicentino.

Ciclovia del Brenta

Questo della ciclopista del Brenta è uno dei più interessanti progetti di piste ciclabili lungo i fiumi italiani. L'itinerario inizia dalla sorgente vicino a Trento e corre fino alla laguna di Venezia. Sulla destra del Brenta, tra il fiume e i contrafforti montuosi dell’Altipiano di Asiago, si sviluppa un itinerario che collega la piana dei laghi di Levico e Caldonazzo a Valstagna, da dove poi, scendendo lungo la riva del fiume ed immettendosi a Oliero nella strada provinciale Campesana, conduce fino al Ponte Vecchio di Bassano, in pieno centro storico.

La ciclopista si estende lungo la Valle e segue il fiume Brenta lungo il suo corso. Le tappe che si possono effettuare lungo il circuito possono essere molto interessanti. Appena partiti dal Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, sostando a Campese, è possibile visitare il Monastero di S. Croce dove è sepolto Merlin Cocai (il monaco Teofilo Folengo che nel XVI secolo scrisse il poema Baldus, in latino maccheronico). Tappa successiva, in comune di Valstagna, le Grotte di Oliero sono le attrattive più rinomate della Valle. Proseguendo ed entrando a Cismon del Grappa invece, è possibile ammirare la Gusella, una particolare formazione rocciosa e soprattutto il Covolo del Butistone, una formidabile fortezza all’interno di una caverna a precipizio sulla Valle, già utilizzata ai tempi degli Ezzelini. Il territorio trentino poi offre una tappa naturalistica degna di nota.

L'evento

Questa settimana protagonisti saranno tre autori di guide cicloturistiche e non solo: Antonio Dalla Venezia, coordinatore FIAB del Veneto, profondo conoscitore delle potenzialità e dei progetti in corso sul nostro territorio e autore di una guida sulla ciclovia AIDA Est; Alberto Fiorin prolifico autore di guide ciclo turistiche per l’area del Triveneto (suoi sono i 21 itinerari migliori del Nordest); e Stefano Malvestio, autore di due guide dettagliate sulle ciclovie del Sile e del Brenta, istruttore di Mtb, nordic walking, rafting ed esperto di viaggi d’avventura. Condurrà l’incontro il giornalista Francesco Brasco, presidente del CSI di Vicenza.

Cicloturismo a Vicenza e in Veneto: “PEDALIAMO NELLE NOSTRE TERRE” - Ciclovia Aida, Romea Strata, ciclopista del Brenta -

Venerdì 23 aprile prosegue la rassegna “Aspettando veloCittà” e alle 20 e 30 si svolge on line l’incontro sul tema del turismo di prossimità: “Pedaliamo nelle nostre terre”.

“Aspettando veloCittà” è iniziato la settimana scorsa con l’intervento del sindaco Rucco e del campione olimpico Silvio Martinello e prosegue ogni settimana il venerdì fino al 27 giugno 2021, giorno in cui a Campo Marzo si svolgerà la grande festa di velOCittà.

L’iniziativa usufruisce del patrocinio del Comune e della Provincia di Vicenza.

Il calendario degli incontri su www.velocitta.it dove si trova il link alla diretta degli eventi.

Per seguire l'incontro di venerdì 23 aprile, alle 20:30: https://www.youtube.com/watch?v=LuNhIfZ1FHA