Ciccio Corona, The Doc and friends, cantiamo insieme gli anni '60, al Teatro Astra

"Ciccio Corona, The Doc and friends" si esibiranno sul palco del Teatro Astra domenica 18 dicembre, alle 17, in un concerto benefico.

Il concerto vedrà, in apertura, l'esibizione della scuola Dna Centro danza di Vicenza. Successivamente saliranno sul palco Ciccio Corona, con il Trio Babata, e Claudio Ronco che proporranno un concerto benefico con musica anni Sessanta.

I fondi raccolti in occasione del concerto serviranno per aiutare i genitori Sasa e Jelena ad acquistare Innowalk, una macchina utilizzata per abituare al movimento persone con disabilità fisiche, con la speranza che Pavle un giorno possa camminare.

Per informazioni e biglietti (offerta minima 15 euro): Ufficio Teatro Astra 0444 323725, da mercoledì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.45.

Biglietti online https://www.vivaticket.com/it/Ticket/cantiamo-insieme-gli-anni-60/199185

Teatro Astra

Contrà Barche 55

36100 Vicenza

Telefono: (0039)0444 323725

info@teatroastra.it

www.teatroastra.it