Cibus in Strata: bancarelle gastronomiche al castello di Romeo

Tra le mura del suggestivo Castello di Romeo, una notte all’insegna dei sapori di un tempo, il Medioevo rivissuto in chiave culinaria con bancarelle gastronomiche che ci riporteranno agli antichi fasti dei regali banchetti in cui dame e cavalieri solevano rifocillarsi al suono di ghironde, tamburi e cornamuse ed ammirando spettacoli di giocolieri, saltimbanchi, musici e danzatori. Mercanti ed artigiani con i loro storici banchi e il loro sapere millenario.

30 Aprile 2022 – Castello della Villa – Cibus in Strata dalle ore 17,00 alle ore 23,00

Dalle ore 17,00 aperitivo presso l’Hostaria del Viandante ed in orario di cena varia scelta tra: carni cotte su braciere medievale, zuppe, arrosticini abruzzesi, tortellini di Valeggio, polenta tradizionale cotta nel paiolo, panini, dolci e frittelle.

Alle ore 19,20 ed alle ore 21,00 speciale esibizione di canto gregoriano della Schola Gregoriana "Giulio Cattin" presso la Chiesetta Degli Alpini.

Un’atmosfera carica di odori e sapori inaspettati, di luci, colori, suoni, impregnati di storia e leggenda.

Per gli amici camperisti, ospiti numerosi alla nostra manifestazione, è attiva un’area camper in Piazza Carli completa di tutti i servizi per soddisfare le varie necessità.

Provvederemo inoltre ad allestire un’ampia area nel parcheggio adiacente il Polisportivo in via degli Alberi, riservata ai camper per coloro che saranno presenti in occasione della manifestazione e che non troveranno posto nell’area attrezzata.