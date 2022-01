Ciaspole, lanterne e stelle

Sabato 8 Gennaio 2022 dalle 17.00 alle 20.30. Ciaspolata guidata in notturna con lanterne e astrofilo

In una suggestiva atmosfera che richiama notti di altri tempi, ci fa strada la fioca luce delle lanterne. Lontani dall’inquinamento luminoso si rivive l’esperienza delle genti di montagna: malgari, soldati o magari innamorati che dovevano spostarsi di notte senza le comodità dei giorni nostri. Il riflesso della neve amplificherà le luci mostrando magicamente i boschi e le maghe. L’utilizzo di una sola luce non artificiale permette di avere una miglior visuale sulla volta celeste che in montagna si mostra in tutta la sua maestosità grazie al minor inquinamento luminoso presente. Tra mitologia e scienza, la guida saprà far viaggiare la vostra fantasia verso l’infinito.

META: Campomulo-Monte Longara - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche, non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m.

Il percorso potrà subire variazioni per presenza di ghiaccio/neve ma la difficoltà e il tema rimarranno invariati.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua o bevanda calda per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti.

COSTO: 20€ per l’escursione guidata. 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: alle 17.00 Loc. Campomulo (Gallio) - info al momento della prenotazione.

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.