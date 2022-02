Facile ciaspolata di metà giornata nella bellissima località della Val Formica.

Morbide dorsali, panorami incantevoli ed una bellissima neve fresca per vivere una giornata all’insegna dell’avventura.

Il percorso al di fuori degli itinerari più conosciuti farà godere l'ambiente grandioso!

FACILE CIASPOLATA IN VAL FORMICA

Sabato 5 febbraio 2022

RITROVO: ore 8:45 presso il parcheggio del Rifugio Larici da Alessio.

RIFERIMENTO GOOGLE MAPS: Rifugio Larici da Alessio, Localita' Larici, 36012 Asiago VI

DISLIVELLO: 300m.

DIFFICOLTA': * facile.

PRANZO: al sacco.

ULTERIORI INFO: https://www.giulionicetto.it/

PARTECIPAZIONE: Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima o FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

La prenotazione è richiesta per gestire al meglio anche la parte di logistica e organizzazione.

Fino ad esaurimento posti.

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali: cell.: 3402216433 web: www.giulionicetto.it

COSTO:

Il costo totale dell’escursione è di 20€ a persona e comprende il servizio guida.

Eventuale servizio esterno di noleggio ciaspole: 10€.

Ragazzi sotto i 18 anni: non consigliato.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Mascherina, scarpe da trekking resistenti all'acqua (no moonboot o timberland), zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua o thermos di the, occhiali da sole, guanti, cappello o bandana.