Ciaspolata al tramonto a Forte Verena

Per iniziare l’anno in movimento ecco una ciaspolata nel primo pomeriggio, tra larici e abeti, per salire sulla cima del Monte Verena all’ora del tramonto e godere di un panorama impareggiabile. Si raggiunge Forte Verena soprannominato, durante la Grande Guerra “Il dominatore degli altipiani. Dopo una sosta rigenerante all’omonimo rifugio, si scende accompagnati dal chiarore delle stelle.

DOMENICA 2 GENNAIO 2022

Ore 13.00. Punto di ritrovo: parcheggio di Piazza Santa Giustina, Roana (Vicenza).

Durata: 6/7 ORE CIRCA

Costo adulto € 20

La quota comprende: escursione accompagnata da esperta guida ambientale escursionistica, assicurazione medico-bagaglio, assistenza Orson Viaggi, organizzazione tecnica

La quota non comprende: trasporto, cibi e bevande, ciaspole o bastoncini, quanto non indicato ne “La quota comprende”

Tour sconsigliato ai bambini di età inferiore a 14 anni

Prenotazione obbligatoria chiamando o scrivendo ai seguenti contatti:

Tel: 0438684866

email: info@orson.eu

Amici a 4 zampe al guinzaglio sono benvenuti.