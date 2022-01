Ciaspolata sul Monte Verena al tramonto con aperitivo

Venerdì 7 Gennaio 2022 dalle 14.30 alle 20.30

Ciaspolata dal tramonto alla sera - Monte Verena con Aperitivo in Rifugio

Escursione tra un tuffo in un mare di Natura e una bicchierata all’insegna dello “stare assieme” in convivialità e divertimento… il tutto al Monte Verena e “con il monte Verena”.

Ascensione verso la cima del monte 2020 m, una delle zone più panoramiche dell’altopiano di Asiago, da boschi maturi di conifere, lariceti e mugheti misteriosi a orizzonti aperti all’infinito.

Un mondo di magiche emozioni primordiali dove non serve parlare ma lasciarsi andare.



Aperitivo al Rifugio Forte Verena 2019 m