Ciaspolata sulle orme dei luoghi legati alla Grande Guerra

L'altopiano di Asiago, tra bellezze naturali e bagaglio storico-culturale. Il tutto contornato da una bella ciaspolata e paesaggi innevati. Si parte a piedi da un luogo magico, la chiesetta dell Höll a Camporovere. La toponomastica del luogo svela una storia molto particolare che racconta le tradizioni e la cultura locale, ovvero la cultura Cimbra.

Passo dopo passo, attraversando boschi di faggio e abete, si giunge al Monte Rasta, eccezionale punto panoramico sulla conca centrale e sulla Valdassa.

Proseguendo si attraversano luoghi devastati dalla tempesta Vaia, che nel 2018 ha colpito anche l’Altopiano dei Sette Comuni.

La nostra meta, il Monte Interrotto è uno dei luoghi legati alle vicende della Grande Guerra: su questo monte sorge Forte Interrotto, che durante la Prima Guerra Mondiale venne usato come caserma militare difensiva ma che ha una storia ben più antica.

Si ritorna per una strada sterrata che attraversa un rigenerante bosco di abeti.

