Ciaspolata sulle cime alte dell'Altopiano

Avete mai sentito nominare Cima Portule? Cima Undici e Dodici? Cima Larici? Cima Mandriolo? Sono le cime alte dell’altopiano di Asiago, quelle che separano la Val d’Assa dalla Valsugana, quelle dove storicamente era posizionata la “prima linea” dell’esercito imperiale. Ai piedi di queste imponenti cime corre la Val Formica che prima di ergersi verso le cime si apre a ventaglio con pascoli, colli, boschi, malghe, Rifugi alpini e percorsi tra la natura che sono diamanti per gli occhi. Partendo dal Rifugio Larici la traccia non sarà mai impervia ma sempre morbida sfruttando prima la delicata pendenza delle strade militari austrungariche e poi la dolcezza dei prati e dei dossi sotto Cima Mandriolo. Si potranno ammirare malghe, forcelle, uno scorcio stupendo su tutto il gruppo del Lagorai e la Valsugana, foreste amorevoli e se fortunati anche le tracce di qualche animale. Sicuramente una delle più belle escursioni in ciaspole dell’altipiano.

Sabato 12 Febbraio ore 8:30 - Località Larici

• Ritrovo: Ore 08:30 presso il parcheggio antistante al Rifugio Larici

• Partenza: ore 09:00

• Arrivo (presso il parcheggio): ore 13:30

Difficoltà:

• Difficoltà: Facile +

• Durata: 4 ore circa

• Lunghezza: 9 km circa

• Dislivello: circa 300m

• Punto d’appoggio: Rifugio Larici

Programma:

COSTI

Contributo richiesto € 25

Per info e iscrizioni:

onsightasd@gmail.com

377.9746875