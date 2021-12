Ciaspolata sui luoghi di Mario Rigoni Stern: Il bosco degli Urogalli

“Sarebbe bello che un giorno, leggendo un mio racconto... qualcuno potesse individuare il luogo e provare i miei stessi sentimenti e le mie stesse sensazioni”. Queste parole guideranno gli escursionisti nella ricerca delle tracce di Mario Rigoni Stern, l’aria pulita che ha respirato, i saperi che ha tramandato e i sentimenti nobili che ha condiviso.

Vita, passione, Emozioni e ricordi legati a un territorio di natura avvolgente e di tristi eventi di guerra che cambiarono l’aspetto della montagna e lasciarono un vuoto incolmabile negli uomini.

Sabato 18 Dicembre 2021 dalle 9.00 alle 15.00

Ciaspolata guidata sui luoghi della memoria. Escursione nei luoghi di Mario Rigoni Stern.



Guide: Guida Ambientale Escursionistica Professione, Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago

Meta: i luoghi di Mario Rigoni Stern, tra la sua Natura e la sua Storia. Monte Cucco e Cima Laste

Escursione: difficoltà media - percorso ad anello - dislivello positivo 400 m circa

Costo escursione guidata: 20€ - ragazzi sotto i 15 anni: 10€

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com



Ora & Luogo di ritrovo: ore 9.00 - Localita' Cima Larici Asiago VI IT, 36012 Altopiano, VI

https://goo.gl/maps/eRTTf4cLZ3zzbt5A7

Spostamento: Mezzo proprio



Equipaggiamento richiesto: Scarponi da montagna (no moon boot), ciaspole e bastoncini da trekking (per chi non li ha a noleggio), k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua o bevanda calda e snack, guanti e berretto, PRANZO AL SACCO. Obbligatori mascherina e gel igienizzante personali.

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè.

Evento di Naturalmente Michele - Escursioni e Trekking e Michele Boscolo Pontin