Ciaspolata serale sul Monte Ongara, luci sulla conca centrale

CIASPOLATA AL MONTE ONGARA

6 marzo 2021, Altopiano di Asiago

RITROVO: ore 15:30 presso il parcheggio del Rifugio Campomulo, passato il ponte subito

DURATA ESCURSIONE: mezza giornata abbondante

DIFFICOLTA': **medio

DISLIVELLO: 300 m

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.com/it/eventi

Ph di Diego Lunardi

SVOLGIMENTO ESCURSIONE:

Ciaspolata sul Monte Longara. Si trova subito a nord dell’abitato di Gallio, per questo risulta comodo e veloce da raggiungere. Ma per la bellezza paesaggistica e naturalistica non ha niente da invidiare alla principali vette della catena nord dell’Altopiano.

Da questa zona si ha una splendida veduta sulla così detta conca centrale, dove si trovano la maggior parte degli abitati dell’Altopiano.

Durante la ciaspolata percorreremo tutta la dorsale del monte, passando per pascoli e malghe che durante l'estate popolano la montagna di animali al pascolo, arrivando al monumento intitolato a Giovanni Paolo II che da qui ha benedetto le terre dell'Altopiano.

------------------------------------------------------------------------------------------

COSTO ESCURSIONE: 20€ adulti, 10€ ragazzi

COSTO CIASPOLE + BASTONI: 10€

GUIDE:

VITTORIO POLI

- Guida Escursionistica Ambientale e astrofilo

------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA o FINO ESAURIMENTO POSTI

Per iscriversi potete:

Telefonare al numero 340.7347864 per prenotare e per avere informazioni

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Se non ti rispondiamo, siamo in escursione! Quindi manda un WhatsApp al numero 3407347864 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento