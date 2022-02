Prezzo non disponibile

Una piacevole ciaspolata, un aperitivo in rifugio e la bella atmosfera di relax che solo la montagna sa regalare.

Il Monte Verena, con alla sua sommità l’omonimo forte (risalente al primo conflitto mondiale), è un luogo ricco di storia e natura.

Una meta ideale sia per la sua vicinanza alla pianura sia, allo stesso tempo, per la posizione panoramica ed altamente suggestiva dei suoi panorami.

CIASPOLATA SERALE IN VERENA E CENA IN RIFUGIO

Sabato 26 febbraio 2022, Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni

RITROVO: ore 15:00 al parcheggio del Rifugio Verenetta.

CENA: alla carta in rifugio.

ULTERIORI INFO: https://www.giulionicetto.it/

RIFERIMENTO GOOGLE MAPS: Parcheggio Rifugio Verenetta, Via Verenetta, 1, 36010 Roana VI.

DISLIVELLO: 450m.

DIFFICOLTA': *** medio.

PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima o FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

La prenotazione è richiesta per gestire al meglio anche la parte di logistica e organizzazione.

Fino ad esaurimento posti.

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3402216433

web: www.giulionicetto.it

COSTO:

Il costo totale dell’escursione è di 20€ a persona e comprende il servizio guida.

Eventuale servizio esterno di noleggio ciaspole: 10€.

La cena è alla carta e da regolare in autonomia con il gestore della struttura.

Ragazzi sotto i 18 anni: non consigliato.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Mascherina, scarpe da trekking resistenti all'acqua (no moonboot o timberland), zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua o thermos di the, occhiali da sole, guanti, cappello o bandana.