Ciaspolata serale, fuochi artificiali e cena

Attraversando boschi e prati, al calar della notte le Guide vi conducono in angoli nascosti ed incantati del territorio di Asiago. Si raggiunge un luogo elevato, il migliore, per assistere allo spettacolo di luci e suoni unico nel suo genere: I Fiocchi di Luce. Ogni cristallo di neve sarà un piccolo specchio che moltiplicherà all’infinito i colori ed i bagliori dei fuochi d’artificio scanditi dalla musica di sottofondo.

Al termine dello spettacolo in pochi minuti si torna al punto di partenza dove è possibile gustare una buona cena in compagnia ed evitare il traffico del rientro.

SABATO 11/2/2023 DALLE ORE 19:00 ALLE 23:00

Sabato Fiocchi di Luce 2023: escursione sulla neve

Asiago Guide

Al termine dell’escursione è possibile cenare al Residence Des Alpes.

Il menù prevede:

-crostone di pane caldo con burro di Malga e salmone al finocchietto

-risotto ai porcini

-guancia di manzo

-barchette di melanzane al forno

-dolce

-acqua, vino e caffè inclusi

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello, non presenta particolari difficoltà tecniche e non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 200 m.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua o thè caldo per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti, torcia frontale possibilmente con luce rossa fissa, una copertina per l’osservazione dei fuochi.

COSTO: 25€ per l’escursione guidata a persona. 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

Nel caso in cui non ci fosse abbastanza neve, si procederà a piedi senza ausilio di ciaspole.

COSTO DELLA CENA al Residence Des Alpes: 25€ a persona.

RITROVO: alle 19.00 verrà comunicato ai prenotati (vicino all'aereoporto di Asiago)

Si parte a piedi dal punto di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni.