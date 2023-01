Ciaspolata serale, con cena in rifugio e rientro in motoslitta, nella bellissima piana di Marcesina, una serata unica in una delle zone più affascinanti dell’Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni.

Venerdì 27 gennaio 2023, Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni.

RITROVO: ore 16:00 presso il parcheggio del Rifugio Valmaron (Marcesina).

DISLIVELLO: 100m.

DIFFICOLTA': medio/facile.

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio.

CENA: in rifugio da regolare con il gestore della struttura.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Scarpe da trekking resistenti all'acqua (no moonboot o timberland), PILA FRONTALE, zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua o thermos di the caldo, cappello o bandana, guanti.

PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima o FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

La prenotazione è richiesta per gestire al meglio anche la parte di logistica e organizzazione.

Per info o adesioni tramite WhatsApp al 3333909203

COSTO:

Il costo totale della ciaspolata a Marcesina è di 50€ a persona e comprende servizio guide, rientro in motoslitta, ciaspole e bastoncini.

Escursione non consigliata per ragazzi under 16.

LE GUIDE:

- MICHELE BOSCOLO PONTIN - NATURALMENTE MICHELE

Guida Ambientale Escursionistica

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013), Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago

- GIULIO NICETTO

Guida Ambientale Escursionistica

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)