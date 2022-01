Ciaspolata: quando la Montagna parla alle Stelle e cena in Rifugio

Ciaspolata in uno dei posti più suggestivi dell’Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni. Neve, Storia di tempi lontani e vicini, Natura che scrive, leggera, sulle pagine bianche del freddo. Emozioni da scoprire passo dopo passo tra M.te Dosso, M.te Cucco 1772 m, Cima Laste 1867 m e dintorni. Cime delle Meraviglie che sanno regalare panorami unici, tra Malghe d’alta quota, boschi di conifere, dove si nascondono animali dal fascino misterioso come il gallo cedrone, e vette in cui camosci pascolano come padroni di quel mondo.

Ciaspole sulla neve, illuminata dal Tramonto che lascia il passo alle Stelle.

Venerdì 21 Gennaio 2022 dalle 16.30 alle 20.30

Ciaspolata guidata dal tramonto alle stelle e Cena in Rifugio

Guide: Guida Ambientale Escursionistica, Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago

Meta: M.te Dosso, M.te Cucco 1772 m, Cima Laste 1867 m e dintorni. Cena in Rifugio (prezzo medio 25 €)

Escursione: difficoltà media - inferiore ai 10 km - percorso ad anello - dislivello positivo 400 m circa

Costo escursione guidata: 20€ - ragazzi sotto i 15 anni: 10€

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€

Cena in Rifugio facoltativa: COSTO CENA (prezzo medio 25 €) da PAGARE DIRETTAMENTE al RIFUGIO!

Per cena in Rifugio OBBLIGATORIO SUPER GREEN PASS!!!

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA (fino ad esaurimento posti)

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com

Ora & Luogo di ritrovo: ore 16.30 - Rifugio Val Formica

Localita' Cima Larici Asiago VI IT, 36012 Altopiano, VI

https://goo.gl/maps/ASAXX59bdcUUmGjz8