Ciaspolata panoramica guidata verso nord

Un percorso ad anello inedito che dal rifugio Larici attraversa boschi di abete e larice per giungere a Cima Laste, da dove si gode di un incredibile panorama a 360 gradi: il vostro sguardo viaggerà così dai monti dell’Altopiano verso i Lagorai e le Alpi trentine.

La guida vi saprà intrattenere raccontandovi curiosi aneddoti di contrabbandieri, malghesi e soldati di cui seguiremo i passi ma anche invitandovi ad osservare ed interpretare questo paesaggio oggi casa di galli cedroni, volpi e corvi imperiali.

Ciaspolando verso Nord - Domenica 23 Gennaio 2022 dalle 9.30 alle 13.00

Ciaspolata panoramica guidata storico-naturalistica con Asiago Guide

META: Cima Laste - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello, non presenta particolari difficoltà tecniche e non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 350 m.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: alle 9.30 al Parcheggio del Rifugio Larici da Alessio - Località Larici, Asiago VI - https://g.page/rifugio-larici-da-alessio?share

Si parte a piedi dal punto di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni.