Escursione ad anello e panoramicamente interessante per la sottostante Valsugana, il gruppo del Lagorai a nord, le Dolomiti di Brenta ad ovest e il Pasubio a sud. Partenza da Malga Larici (q. 1658 m) e attraversando un bel bosco di larici raggiungeremo Bocchetta Larici.

Per il rientro effettueremo una divertente discesa verso Porta Manazzo.

La “ciaspolata” sara’ effettuata in collaborazione con una guida alpina del Collegio della Provincia di Trento

Ciaspolata nell'altopiano di Asiago Bocchetta Larici - Porta Manazzo (VI)| Sabato 20 febbraio 2021

Dislivello salita : 400 metri ( Cima Larici 2033 m )

Durata: 4 e 30 ore di effettivo cammino

Sviluppo km.: 9 km.

Difficoltà: Media

Note difficolta': nessuna.

Ritrovo: Sabato 20 febbraio alle ore 8,00 a Schio (VI) Piazzale Divisione Acqui (vicino stazione dei pullman) con ritorno a Schio alle ore 17,00 circa.

Costo delle escursioni: 20 euro e comprende: accompagnamento della guida alpina e dell’accompagnatore di media montagna, eventuale noleggio racchette da neve 5 euro.

Equipaggiamento: scarponi , giacca a vento, pile, guanti e berretto (vestirsi a strati), pranzo al sacco e borraccia da litro. Indumenti di ricambio

Gli eventi potranno subire delle modifiche a seconda delle condizioni meteo e delle ordinanze regionali.

PER ISCRIZIONI e INFORMAZIONI: Lanaro Guido Antonio accompagnatore di media montagna collegio guide alpine del Veneto - Maestro di sci alpino

Telefono o Whatsapp cell.: 349 4649268

Mail: guidoantl@gmail.com