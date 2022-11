Ciaspolata nell'Altopiano dei Fiorentini

Piccole Dolomiti Sport organizza per sabato 3 dicembre 2022 la CIASPOLATA ALTOPIANO DEI FIORENTINI.

A circa 1450m si infileranno le ciaspole e si inizia l'itinerario ad anello che andrà a “sfruttare” due vallate dell’altopiano dei Fiorentini, il tutto al di fuori di tracce battute. Neve fresca e abeti carichi di neve in un ambiente quasi fiabesco. Giro che si presta anche alle prime esperienze sulle ciaspole.

RITROVO: sabato 3 dicembre ore 8.00 a Piovene Rocchette (VI), ampio parcheggio in ghiaia (vicino semafori) in Via Caltrano.

DISLIVELLO: in salita 300m

DIFFICOLTA’: * facile

PRANZO: Al sacco

ABBIGLIAMENTO E CALZATURA: vestiario adatto alla stagione (berretto, guanti, ecc), uno zainetto con un po’ di cibo, acqua o tè caldo. Si raccomandano scarponi per riuscire ad infilare bene le ciaspole. Bastoncini da trekking consigliati.

RIENTRO: alle auto (fine giro) è previsto nel pomeriggio verso le ore 14.30.

?? Quota di partecipazione:

25 euro: guida

30 euro: guida + noleggio ciaspole

Per info o prenotazione:

e- mail piccoledolomitisport@gmail.com

cel. 3281257258

AMM – Accompagnatore Media Montagna



Collegio Guide Alpine Veneto