Ciaspolata - Monte Verena, Forte Verena e pranzo in Rifugio

Sabato 13 Febbraio 2021 dalle 8.30 alle 16.30

Il monte Verena, la “mia Montagna”... Immersione totale nell’Anima della mia amata montagna e pranzo al Rifugio Forte Verena 2019 m

Storia, storie e racconti di Natura e conflitti del passato.

Ascensione verso la cima del monte 2020 m una delle zone più panoramiche dell’altopiano di Asiago, tra boschi maturi di conifere, lariceti dormienti e mugheti misteriosi dove si nascondono animali dal fascino misterioso, dove la Natura cerca di cicatrizzare eventi del passato.

Preparatevi a scomparire in un mondo di magiche emozioni primordiali dove non serve parlare ma lasciarsi andare.

Vi accompagnò “a casa mia a modo mio”.

Guide: Guida Escursionistica Ambientale

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013), Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago

Meta: Monte Verena 2020 m, Forte Verena, pranzo @RifugioForteVerena 2019 m (prezzo da 15€ a 25 €)

Escursione: difficoltà media - 9.5 km circa - percorso ad anello - dislivello positivo 450 m circa

Pranzo in @RifugioForteVerena

………………………………………………………

Costo escursione guidata: 20€ - ragazzi sotto i 15 anni: 10€

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€

COSTO PRANZO (prezzo medio da 15€ a 25 €) da PAGARE DIRETTAMENTE al RIFUGIO!!!

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA (fino ad esaurimento posti)

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com

………………………………………………..

Ora & Luogo di ritrovo: ore 8.30 - Via Roma, 207, 36010 Canove di Roana VI (Parcheggio Piscina Comunale)

Spostamento: Mezzo proprio

……………………………………………...

Equipaggiamento richiesto: Scarponi da montagna (no moon boot), ciaspole e bastoncini da trekking (per chi non li ha a noleggio), k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua e snack, guanti, berretto, PILA o LAMPADA FRONTALE.

Obbligatori mascherina e gel igienizzante personali. Consigliato il pranzo al Rifugio Forte Verena.

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè.