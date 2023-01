Ciaspolata: Monte Cimon e le sue meraviglie

Dorsali dall’aspetto spiccatamente nordico dove lo sguardo non ha limiti. Un 360° che dall’Altopiano più conosciuto, con Asiago al centro, alle zone “lunari” limitate a nord dalle vette di confine oltre i 2000 m. Un viaggio tra natura, tradizioni, storia e panorami.

Domenica 22 Gennaio 2023 dalle 8.30 alle 15.00

Ciaspolata da boschi verso dorsali e malghe tra visuali lontane e vicine, viaggiando nel tempo passato e presenteMeta: dintorni e verso Monte Cimon 1768 m passando per boschi, pascoli di malghe su dorsali dall’aspetto nordico e panorami insuperabili.

Escursione: media - percorso ad anello - dislivello positivo 350 m circa

Costo escursione guidata: 25€ - ragazzi sotto i 15 anni: 10€

Servizio esterno noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ (fino ad esaurimento scorte!)

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS

Prenota al link https://www.naturalmentemichele.it/.../ciaspolata-monte.../

Ora & Luogo di ritrovo: ore 8.30 - Sport & Gourmet

Località Busa Fonda, 36032 Gallio VI

Equipaggiamento richiesto: Scarponi da montagna (no moon boot), k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua e snack, guanti, berretto, ghettine per neve.

PRANZO al SACCO!

Ciaspole e bastoncini (per chi non li ha possibilità di noleggio).

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè.

Guide: Guida Ambientale Escursionistica

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013), Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago