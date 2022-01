Ciaspolata lungo il “Termine di Stato”

Luoghi dal fascino inaspettato come i Panorami che si aprono all’improvviso. Camminare su distese bianche immacolate, nevi che come pagine di un libro riportano tutte le scritture di Natura celata.

Escursione di emozioni e sensazioni che ci guidano nella ricerca di tracce animali e di uomini, del presente e del passato; aria pulita e frizzantina, che libera l’Anima al vivere.

Domenica 9 Gennaio 2022 dalle 9.00 alle 15.00 - Panorami su Natura, Storia e Tradizioni

Meta: tra Altopiano di Asiago e Altopiano di Vezzena tra mille panorami inaspettati.

Escursione: difficoltà medio/facile - percorso ad anello - dislivello positivo 350 m circa

Costo escursione guidata: 20€ - ragazzi sotto i 15 anni: 10€

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€



Ora & Luogo di ritrovo: ore 9.00 - Ristorante all'Antico Termine

Strada stale 349, km 45, Asiago VI

Equipaggiamento richiesto: Scarponcino da montagna (no moon boot), ciaspole e bastoncini da trekking (per chi non li ha a noleggio), k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua o bevanda calda e snack, guanti e berretto, ghettine per neve, PRANZO AL SACCO. Obbligatori mascherina e gel igienizzante personali.

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè.

Guide: Guida Ambientale Escursionista, Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago.

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com