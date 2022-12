Ciaspolata a lume di Candela e cena in Rifugio

In una suggestiva atmosfera che richiama notti di altri tempi, ci fa strada con la fioca luce delle lanterne.

Riviviamo così l’esperienza delle genti passate: malgari, soldati, contrabbandieri o semplici innamorati che dovevano spostarsi di notte senza le comodità dei giorni nostri che spesso diamo per scontate.

Attraversando un meraviglioso bosco di montagna, per giungere in un punto panoramico e gustare uno scintillante panorama.

Il ritorno per il bosco ci riserverà un’esperienza unica, alla scoperta delle leggende e tradizioni della cultura cimbra, il bagliore delle candele, ci condurrà in un mondo di magia.

Al termine dell’escursione sarà possibile fermarsi a cena per degustare un menù tipico.

Lunedì 26 dicembre 2022 dalle 17.30 alle 20.30

Ciaspolata guidata a lume di candela in compagnia di Asiago Guide e cena in rifugio al termine del percorso

Meta: i boschi ed i pascoli dell’Altopiano di Asiago



DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello, non presenta particolari difficoltà tecniche e non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 200 m.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua o thè caldo per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti.

COSTO: 20€ per l’escursione guidata a lume di candela a persona, 10€ per i minori di 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

Se non dovesse esserci abbastanza neve per ciaspolare si tratterà di una passeggiata.

RITROVO: alle 17.30 al Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago).

Da lì si farà uno spostamento in auto con mezzo proprio.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com