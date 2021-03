Ciaspolata in notturna: polvere di stelle a Campovecchio

Sabato 6 Marzo 2021 dalle 17.30 alle 20.00

Ciaspolata guidata in notturna con Asiago Guide con percorso inedito

META: Malga Campovecchio - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Partendo dal Rifugio Campolongo ci dirigiamo verso il bosco di abeti per ritrovarci immersi in un ambiente naturale di rara bellezza dove lepri, camosci, cervi, picchi e galli cedroni.. e molti altri animali d’alta quota lasciano segni della loro presenza visibili ai nostri occhi più d’inverno che d’estate.

Ciaspolando lungo un facile percorso inedito, giungiamo a Malga Campovecchio, in una conca naturale dove l’inquinamento luminoso fatica ad arrivare. Qui con il naso all’insù la guida vi saprà intrattenere con tante curiosità mitologiche e scientifiche sulla volta celeste che faranno volare la vostra immaginazione per vivere una montagna di emozioni!

Un’avventura in notturna nel bosco, per godere del benessere che solo la montagna vi sa trasmettere con la competenza di una guida! Vi aspettiamo!

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 220 m, non sono presenti tratti esposti. Il percorso potrà subire variazioni per presenza di ghiaccio/ neve ma la difficoltà e il tema rimarranno invariati.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti, pila frontale.

COSTO: 15€, per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: alle ore 17.30 al parcheggio del Rifugio Campolongo (Centro Fondo Campolongo) - Via Verenetta, 36010 Rotzo - VI https://goo.gl/maps/C7LYFmRV4hafNhJN8

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com