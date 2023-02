Ciaspolata in Marcesina, la piccola Finlandia d'Italia

La piana di Marcesina, conosciuta anche come la piccola Finlandia d’Italia, è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, un luogo che sa affascinare chi si ferma ad osservare, specialmente d’inverno.

Durante questa escursione avremo l’occasione di scoprire tante curiosità sulla neve, l’inverno e il cambiamento climatico.

Ci muoviamo seguendo le tracce della fauna selvatica e scoprendo la storia antica di questo vasto scenario di rara bellezza.

E dopo questa ciaspolata, come diceva Guglielmo Gobbi nel libro Enego:

“Partirete, ma portando con voi un desiderio vivo di rivedere e di riprovare, una nostalgia dolce, come quella che viene dai luoghi cari.”

Domenica 5 Marzo 2023 dalle 9.30 alle 12.30

Ciaspolata guidata naturalistico - culturale con Asiago Guide

META: Piana di Marcesina - Altopiano di Asiago (VI)

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua o thè caldo per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, occhiali da sole, berretto, guanti.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

Nel caso in cui non ci fosse abbastanza neve si procederà a piedi senza ausilio di ciaspole.

RITROVO: ore 9.30 al parcheggio del Rifugio Valmaron, Enego (VI) https://goo.gl/maps/qGf41GtmZ1DJ2f9H9

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com