Ciaspolata in Marcesina, la 'Finlandia d’Italia', con pranzo in rifugio

Marcesina la “Finlandia d’Italia”. Piana delle meraviglie e delle contese…

Ciaspolata/escursione in luoghi dal fascino inaspettato. Natura, con quel che resta degli abeti “del bosco vecchio”, ci parla del “vento Matteo”, delle terre fredde che celano i “Palù”, torbiere dall’elevato valore naturalistico. Un viaggio a ritroso nel tempo, fino a leggende poetiche intrise di verità, per poi ritrovarsi all’oggi.

Domenica 13 Febbraio 2022 dalle 9.00 alle 15.30

Ora & Luogo di ritrovo: ore 9.00 - Rifugio Valmaron, Strada Valmaron, 2, Enego VI

Guide: Guida Ambientale Escursionistica Professione, Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago

Meta: Piana di Marcesina “la Finlandia d’Italia”, Enego, Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni, tra mille storie di Storia, di Natura e tradizioni.

Pranzo in Rifugio (prezzo medio 25 €), OBBLIGATORIO SUPER GREEN PASS per pranzo in Rifugio!

Escursione: difficoltà media - percorso ad anello - circa 11 km - dislivello positivo 300 m circa

Costo escursione guidata: 20€ - ragazzi sotto i 15 anni: 10€

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€

COSTO PRANZO (prezzo medio da 20€ a 25 €) da PAGARE DIRETTAMENTE al RIFUGIO!!!

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com

Equipaggiamento richiesto: Scarponcino da montagna (no moon boot), ciaspole e bastoncini da trekking (per chi non li ha a noleggio), k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua, thermos con bevanda calda e snack, guanti e berretto, ghettine per neve, “ramponcino catenella” o chiodini sotto scarpa.



Obbligatori mascherina e gel igienizzante personali.

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè.