Ciaspolata guidata con astrofilo e telescopi, alla fine cena in rifugio

Ciaspolando attraverso la Val Formica, i partecipanti saranno guidati dalle stelle, creando intorno a loro un'atmosfera suggestiva. Arrivati ai Campi del Mandriolo, avranno l'opportunità di ammirare non solo i profili delle montagne circostanti ma anche la volta celeste, che in quelle notti offre lo spettacolo delle Geminidi, uno degli sciami meteorici più affascinanti dell'anno. Le meteore generate da questo fenomeno sono note per la loro luminosità, i colori intensi e la velocità non elevata, offrendo il momento perfetto per esprimere i desideri più segreti.

Al rientro, l'esperienza si arricchisce con l'osservazione dei pianeti e delle stelle attraverso i telescopi. La guida, un appassionato astrofilo, intratterrà i partecipanti con curiosità scientifiche e mitologiche riguardanti il cielo invernale, un panorama che non manca mai di suscitare sogni e meraviglia.

Sabato 16 dicembre 2023 dalle 17.30 alle 20.30

Ciaspolata guidata con astrofilo ed utilizzo di telescopi in compagnia di Asiago Guide

META: Campi del Mandriolo - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Al termine dell’escursione sarà possibile cenare in compagnia al Rifugio Larici da Alessio con il seguente menù:

-primo a scelta

-Grigliata mista di carne con contorni

-Dolcetti della casa

- caffè, acqua e vino o bibita compresi in q.tà ragionevoli (birra esclusa)

La prenotazione è obbligatoria.

Indicare eventuali allergie/intolleranze al momento della prenotazione su NOTE.

Nel caso in cui non ci fosse abbastanza neve, si procederà a piedi senza ausilio di ciaspole.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna impermeabili, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua o thè caldo per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti, pila frontale possibilmente con luce rossa fissa.

COSTO: 25€ per l’escursione guidata con utilizzo di telescopi a persona, 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni e gli abbonati. Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

COSTO DELLA CENA: presso Rifugio Larici da Alessio 25€ a persona per il menù sopraindicato. Indicare al momento della prenotazione eventuali intolleranze/allergie.

Per i bambini è possibile concordare un menù a 15 € Opzione A: Primo + Bibita + dolcetto - Opzione B: Braciola+fritte/Salsicce+fritte/Wurstel+fritte + bibita + dolcetto

Il costo della cena va saldato direttamente in loco al ristorante.

RITROVO: ore 17.30 al parcheggio del Rifugio Larici da Alessio - Località Larici, 36012 Asiago VI - https://g.page/rifugio-larici-da-alessio?share

Si parte a piedi dal punto di ritrovo.

INFO: Asiago Guide 34718 36825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com