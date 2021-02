La zona di Cima Larici, è nota per diversi aspetti: una natura tra le più incantevoli dell’Altopiano, la presenza di numerose malghe, la visione di un panorama a 360 gradi che puo’ spaziare dalle Alpi Svizzere alla Laguna di Venezia.

Il percorso si snoda tra pascoli, in primavera/estate sino ricchi di fiori ed erbe del clima alpino, per proseguire poi in mezzo a boschi di abeti e di larici. Dal crinale si puo’ osservare facilmente come l’erosione del ghiaccio prima e dell’acqua poi, abbia scavato la Valsugana, la Valdassa e modellato le montagne vicine. .

CIASPOLATA GUIDATA AI CAMPI DI MANDRIOLO domenica 21 febbraio 2021 - Altopiano di Asiago

RITROVO: ore 8:45 presso bar della Vecchia Stazione

DURATA ESCURSIONE: mezza giornata

DIFFICOLTA': * facile

DISLIVELLO: 200 m

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.com/it/eventi

Tutte le attività saranno condotte con il MASSIMO RISPETTO delle limitazioni legate a regolamenti e decreti sul contenimento del nuovo coronavirus

--------------------------------------------------------------------

COSTO ESCURSIONE:

- 20€ ADULTI

- 10€ Ragazzi fino ai 15 anni

eventuale noleggio attrezzatura (ciaspole e bastoncini) 10€

GUIDA:

VITTORIO POLI

- Guida Ambientale Escursionistica -

------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA O FINO ESAURIMENTO POSTI

Cliccare su parteciperò non è sufficiente per iscriversi all'escursione.

Per iscriversi potete:

Telefonare al numero 340.7347864 per prenotare e per avere informazioni

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Se non ti rispondiamo, siamo in escursione! Quindi manda un WhatsApp al numero 3407347864 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento