Ciaspolata fra Boschi e Malghe sopra Lusiana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Panoramica e storica ciaspolata tra i boschi e le malghe sopra Lusiana, nel punto dell'Altopiano più vicino a noi.

In giorni particolarmente tersi si vedono i colli Euganei, Berici e tutta la pianura. Una bellissima ciaspolata abbastanza lunga ma facile visto il dislivello quasi nullo!

Domenica 16 gennaio 2022 ore 10

Lunghezza: 8,2 km

Dislivello:100 mt

Difficoltà: MEDIA- FACILE

Durata: 4,5 ore circa (pranzo a sacco)

Partenza: BOCCHETTA GRANEZZA (sopra Lusiana Conco) https://goo.gl/maps/ffyixWvCkNezt3Xm9

COSTO: 15 EURO

*I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione.*

- Si è pregati di arrivare con 5-10 minuti di anticipo in modo da partire puntuali.

NON E' RICHIESTO IL GREEN-PASS

CONTATTI PER LA PRENOTAZIONE: LAURA TORRESIN Guida Naturalistica-ambientale abilitata - cell: 3409149681