Ciaspolata al Forte Lisser: panorami a perdita d'occhio

Ciaspolata al Forte Lisser, il più orientale dell’Altopiano di Asiago.

Posto in posizione dominante dalla sua sommità si possono ammirare panorami a perdita d’occhio: il monte Grappa, la Val Belluna, le vicine Dolomiti Bellunesi ed il Lagorai.

Una bella escursione sulla neve lungo un itinerario inedito e poco frequentato ma veramente spettacolare!

CIASPOLATA AL FORTE LISSER - 16 gennaio 2022

RITROVO: ore 9:00 presso il parcheggio antistante il Rifugio Valmaron

RIFERIMENTO GOOGLE MAPS: Rifugio Valmaron, Strada Valmaron, 2, Enego

DISLIVELLO: 350m.

DIFFICOLTA': *** medio.

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio.

PRANZO: al sacco.

ULTERIORI INFO: https://www.giulionicetto.it/

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Mascherina, scarpe da trekking resistenti all'acqua (no moonboot o timberland), zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua o thermos di the, occhiali da sole, guanti, cappello o bandana.

PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima o FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3402216433

web: www.giulionicetto.it

COSTO:

Il costo totale dell’escursione è di 20€ a persona e comprende il servizio guida.

Eventuale servizio esterno di noleggio ciaspole: 10€.

Ragazzi sotto i 18 anni: non consigliato.

LE GUIDE:

Guida Ambientale Escursionistica Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013