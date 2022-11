Ciaspolata e Cenone della vigilia di Natale in baita

Tra morbidi pendii e vaste distese innevate ci si addentra, ciaspole ai piedi e all’imbrunire tra magnifici boschi ed incantevoli panorami, in un mondo tutto da scoprire.

E dopo esserci “smarriti” nelle emozioni che la natura durante il tramonto ci sà offrire, si arriva alla baita in quota, dall’atmosfera unica e accogliente, dove inizierà il favoloso cenone della vigilia di Natale.

Saremo noi, la neve ed il calore del fuoco, il tutto unito da un atmosfera unica.

Un modo alternativo ma spettacolare ed unico per vivere la magia della vigilia il Natale.

Sabato 24 Dicembre 2022 dalle 15.30 alle 22.30 - La Magia della vigilia di Natale sulla neve

LE GUIDE:

- MICHELE BOSCOLO PONTIN - NATURALMENTE MICHELE

Guida Ambientale Escursionistica

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013), Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago

- GIULIO NICETTO

Guida Ambientale Escursionistica

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)

Ciaspolata/Escursione: difficoltà medio/facile - dislivello positivo 200 m circa

………………………………………………………

Il costo totale (cenone + ciaspolata della vigilia di Natale) è di 80€.

Ciaspole + bastoncini compresi.

Escursione non consigliata per ragazzi under 12.

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del versamento della caparra 20€/persona.

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA o fino ad esaurimento posti disponibili

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com

………………………………………………..

Ora & Luogo di ritrovo: ore 15.30 Hotel Vezzena

Spostamento: Mezzo proprio

……………………………………………...

Equipaggiamento richiesto: Scarponi da montagna (no moon boot), ciaspole e bastoncini da trekking (per chi non li ha scriveteci!), k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua/bibite(calde!) e snack, guanti, berretto, PILA o LAMPADA FRONTALE, ghettine per neve.

Cenone in Baita.

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè (caldi).