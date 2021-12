Ciaspolata di capodanno e la mezzanotte nel bosco

Per salutare il 2021 immersi nel silenzio e la pace che solo la montagna sa offrire.

Dopo aver bevuto una bevanda calda all’esterno del Chalet Grizzly, una ciaspolata tra un fitto bosco di abeti conduce tra i pascoli delle malghe del Monte Verena, dove la natura innevata ci avvolge.

Questo è uno dei luoghi ideali per poter apprezzare i suoni e le forme dei boschi dell’Altopiano in inverno. E poi la magia. Lontani dall’inquinamento luminoso della pianura si può aspettare la Mezzanotte in uno scenario mozzafiato e festeggiare l’arrivo del nuovo anno offrendo i desideri alle stelle. Ammirando in tutto il suo splendore la nostra galassia: la Via Lattea.

Giovedì 31 dicembre 2020 dalle 21.00 alle 1:30

Ciaspolata guidata di Capodanno in notturna.

META: le malghe del monte Verena - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche, non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, la lunghezza non supererà gli 8 km. Nel caso in cui non ci fosse abbasta neve si svolgerà una passeggiata senza ausilio di ciaspole.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua o thè caldo per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti, pila frontale, una copertina.

COSTO: 60€ a persona per l’escursione guidata, compreso noleggio ciaspole, aperitivo con vin brulè o tè caldo e gavettino.

Senza gavettino a ricordo della serata 50€.

RITROVO: alle ore 21.00 al parcheggio dalla Sky area Monte Verena presso il Chalet Grizzly.

Grizzly Chalet - Roana

Si parte a piedi dal punto di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.