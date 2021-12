Per chi vuole vivere la vigilia di Natale in alta quota abbiamo pensato a questa serata unica nel suo genere.

Il classico cenone della vigilia di Natale infatti lo faremo in rifugio.

Vivremo l’atmosfera unica ed accogliente di un rifugio in quota non prima di aver fatto una bella ciaspolata all’imbrunire tra magnifici boschi ed incantevoli panorami.

Per chi vorrà ci sarà anche la possibilità di pernottare in rifugio.

CIASPOLATA DELLA VIGILIA DI NATALE CON CENONE IN RIFUGIO

24 dicembre 2021, Altopiano di Asiago

RITROVO: ore 17:45 presso il parcheggio degli impianti di risalita del Verena.

DISLIVELLO: 450m.

DIFFICOLTA': ** medio/facile.

CENONE: in rifugio.

Per accedere al cenone in rifugio è necessario avere il GREEN PASS o tampone effettuato, come da normativa vigente, entro le 48 ore precedenti l'evento.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Mascherina, pila frontale, scarpe da trekking resistenti all'acqua (no moonboot o Timberland), zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua, berretto o bandana.



PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima o FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

La prenotazione è richiesta per gestire al meglio anche la parte di logistica e organizzazione.

Fino ad esaurimento posti.

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3333909203

cell.: 3402216433



COSTO:

Il costo totale dell’escursione è di 70€ a persona e comprende:

- cenone

- ciaspole e bastoncini

- servizio guida.

Ragazzi sotto i 18 anni: non consigliato.