Ciaspolata della Befana con cena in rifugio

Ciaspolata della Befana per assaporare una serata all’insegna della neve, del divertimento e della natura. Il percorso, mai esasperato, farà apprezzare i panorami dolomitici e l’ambientazione che caratterizza l’Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni.

Durante il percorso ci si ferma a cenare presso l’esclusivo Rifugio Campomuletto.

sabato 6 gennaio 2024

RITROVO: ore 15:30 presso il parcheggio del Rifugio Campomulo.

DISLIVELLO: 350m.

DIFFICOLTA': ** medio/facile.

MATERIALE OBBLIGATORIO: Pila frontale, scarponi da trekking resistenti all’acqua (NO moon boot), zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua, berretto o bandana, guanti.

PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima o FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

La prenotazione è richiesta per gestire al meglio anche la parte di logistica e organizzazione.

Fino ad esaurimento posti.

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3402216433

web: www.giulionicetto.it

COSTO:

Il costo totale (cena in rifugio + ciaspolata/escursione) è di 60€.

Ciaspole + bastoncini: 10€.

Escursione non consigliata per ragazzi under 16.

Parcheggio Rifugio Campomulo: 3€/macchina.