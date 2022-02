Prezzo non disponibile

Ciaspolando nella neve illuminati dai caldi colori del tramonto attraverso pascoli e boschi di Valmaron e della Piana di Marcesina. Al calare dell'oscurità, nel buio che solo la montagna sa offrire, ci si apposta con i telescopi per una suggestiva esperienza di osservazione della volta celeste.

La guida, appassionato astrofilo vi saprà intrattenere con tante curiosità scientifiche e mitologiche sul cielo notturno che sempre fa sognare.

Al termine…un’ emozione da provare la famosa “tintarella di luna”, poi cena tipica al rifugio Valmaron!

Ciaspolata con telescopio al chiaro di luna e cena in Rifugio - Sabato 19 Febbraio 2022 dalle 17.00 alle 20.00

META: Valmaron e Marcesina

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 220 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti.

COSTO: 20€, per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini 10€ a persona.

COSTO DELLA CENA: 20€ a persona. Comprende zuppa di funghi porcini, polenta sopressa formaggio e funghi, acqua vino e caffè.

RITROVO: al parcheggio del Rifugio Valmaron Strada Valmaron, 2, 36052 Enego VI - https://goo.gl/maps/tfikSzGLRRm9BZUq7

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

Ciaspolata guidata al tramonto ed in notturna con Astrofilo e telescopi. Al termine cena a Rifugio Valmaron

INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

Si ricorda che per la cena è necessario esibire il Green Pass rafforzato.