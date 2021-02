Ciaspolata con pranzo in malga

I boschi possono essere pieni di mille segreti. Con la neve diventano magici. Celano storie segrete che parlano di miti, favole ma anche di fatti realmente accaduti come le vicende della I guerra mondiale. Antiche leggende e spiriti aleggiano tra gli alberi, in un panorama naturale millenario e meraviglioso. Una suggestiva escursione lontano dai luoghi dello sci e dalla calca della domenica, per godere a pieno della prorompente natura dell'altopiano. E al termine tutti a pranzo in una tipica malga con menù a km 0, a base di piatti tradizionali!

Se non hai le ciaspole te le affittiamo noi a 10 euro!

QUANDO: DOMENICA 21/2/2021 ALLE ORE 09:00

COME PRENOTARE:

- fino al giorno 19 febbraio (venerdì) a Enrico, tel. 3282840574 (anche WhatsApp)

Guida: Enrico Caciolo

Appuntamento:Malga Col del Vento, ore 9,00

Dislivello: 300m

Lunghezza: 7 km

Costo: 30 € (compreso il pranzo)

Note: La guida, Enrico Caciolo è raggiungibile il giorno dell'escursione al numero 3282840574.

Cosa portare: borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponi da trekking, giacca in materiale traspirante, occhiali da sole, coltellino, coprizaino, cappello, pile o maglioncino.

NOTA COVID: ai sensi delle vigenti disposizioni per l'emergenza da COVID-19, per la partecipazione all'attività è OBBLIGATORIO che ciascun partecipante:

- sia dotato di propria mascherina di comunità, da indossarsi durante le pause o in caso di necessità

- sia dotato di almeno DUE paia di guanti in lattice o nitrile, da usare in caso di necessità

- sia dotato di proprio flaconcino di gel disinfettante a base alcolica

- mantenga rigorosamente la distanza interpersonale di 2 metri

La guida si riserva di non ammettere o di escludere dell'attività in qualunque moneto il partecipante che non rispetti quanto sopra e/o le disposizioni vigenti