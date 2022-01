Ciaspolata in Altopiano con panorami da cartolina

Papa WOJTYLA, durante un passaggio in elicottero, ha desiderato fermarsi in questi pascoli alpini a contemplare le nostre montagne e la nostra storia, immerso nella pace di questi luoghi.

La ciaspolata sarà la vera occasione per godere di panorami di rara bellezza, ascoltare i rumori del bosco, per conoscere cos'è veramente una Malga, ma anche per conoscere la storia di questi luoghi che hanno assistito inermi ai crudeli scontri tra gli eserciti durante la Grande Guerra della quale si vedono i segni anche sotto la neve.

Domenica 16 Gennaio 2022 dalle 9.30 alle 13.00

Ciaspolata guidata storico-naturalistica con Asiago Guide

META: Monte Longara - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello, non presenta particolari difficoltà tecniche e non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, la lunghezza non supera i 7 km.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: alle 9.30 al Parcheggio delle Melette - Località Busa Fonda Parking

https://goo.gl/maps/QTdfRMcLDwT1PZtaA

Si parte a piedi dal punto di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.