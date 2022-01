Ciaspolata avventurosa sul Monte Fior

Il Monte Fior con i suoi affioramenti di Rosso Ammonitico è uno dei luoghi dell’Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni dal fascino indiscusso. Il suo isolamento, soprattutto nella stagione invernale, regala ai più avventurosi emozioni veramente uniche.

SUL MONTE FIOR CON NEVE E CIASPOLE

9 gennaio 2022, Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni

RITROVO: ore 8:45 presso il parcheggio nord delle Melette

RIFERIMENTO GOOGLE MAPS: Parcheggio "Le Melette" nord, Località Busa Fonda Parking

DISLIVELLO: 400m.

DIFFICOLTA': *** medio.

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio.

PRANZO: al sacco.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Mascherina, scarpe da trekking resistenti all'acqua (no moonboot o timberland), zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua o thermos di the, occhiali da sole, guanti, cappello o bandana.

PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima o FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

La prenotazione è richiesta per gestire al meglio anche la parte di logistica e organizzazione.

Fino ad esaurimento posti.

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3402216433

web: www.giulionicetto.it

COSTO:

Il costo totale dell’escursione è di 20€ a persona e comprende il servizio guida.

Prevedere 12€ per la salita in seggiovia.

Eventuale servizio esterno di noleggio ciaspole: 10€.

Ragazzi sotto i 18 anni: non consigliato.