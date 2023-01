Atmosfere invernali sull'Altopiano alle prime luci della sera: ciaspolata tra i Larici e Val Formica

Una Ciaspolata fuori dai soliti schemi come piace a Guide Altopiano. Domenica in quota per godere delle prime luci della sera al calar del sole.

Colori e paesaggi unici faranno da cornice alla ritrovata tranquillità della montagna. Per assaporare i silenzi e le vere atmosfere invernali, trattenerci qualche ora in più per respirare la frizzante aria montana e pensare al successivo rientro a casa più serenamente e senza l'angoscia del traffico domenicale.

Con partenza dalla splendida Val Formica, inizieremo a ciaspolare in leggera salita seguendo la traccia che corre su una ex strada militare. Giunti in prossimità di una malga, ci alzeremo sino al crinale di Porta Manazzo, antico confine di Stato tra il Regno d'Italia e l'Impero austroungarico: da qui un meraviglioso panorama si apre sulla sottostante Valsugana, sulle Alpi nonché sulla parte nord dell'Altopiano; dove ne approfitteremo per ciaspolare sulla neve fresca e per osservare il cielo stellato. Rientreremo quindi sui nostri passi per poi ridiscendere al parcheggio lungo l'aereo crinale del Dosso.

Durante tutta la ciaspolata la guida farà una serie di soste dove vi parlerà della storia e della natura del luogo.



Itinerario adatto anche a chi usa le ciaspole per la prima volta, e soprattutto a chi vuole restare il più possibile in montagna.

Rientro previsto per le ore 18:30.



Domenica 5 febbraio 2023, Val Formica

RITROVO: ore 15:00 presso il parcheggio del rifugio Val Formica.

RIFERIMENTO GOOGLE MAPS: Parcheggio

https://goo.gl/maps/yxSGeKM7JcE8Xajh6

DISLIVELLO: 350m.

DIFFICOLTA': ** medio/facile.

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio.



ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

Scarponcini da montagna, NO MOON BOOT (non sono adatti per mettere le ciaspole), pantaloni invernali, pile, giacca a vento, berretto, guanti, TORCIA FRONTALE.



ACCESSORI CONSIGLIATI:

The caldo e cioccolata e un cambio totale di abbigliamento sempre in auto.

------------------------------------------------------------------------------------------

COSTO ESCURSIONE:

- adulti: 25€

- ragazzi sotto i 15 anni: 15€

COSTO eventuale noleggio CIASPOLE + BASTONI:

- noleggio: 10€

------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA O FINO ESAURIMENTO POSTI

Telefonare al numero 340.7347864 per prenotare e per avere informazioni

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un WhatsApp al numero 349.7846205 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento (scrivere se si vuole restare aggiornati tramite WhatsApp sugli eventi)

------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALE OBBLIGATORIO

- scarponi (no Moon Boot!)

- zaino

- vestiario adeguato invernale

- borraccia d’acqua/tè caldo e barrette energetiche/frutta secca

- berretto e guanti

- TORCIA FRONTALE