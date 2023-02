Facile Ciaspolata che ci condurra' nel momento piu bello della giornata ad ammirare il tramonto su uno dei punti panoramici più belli dell'altopianodeisettecomuni da cui potremo spaziare con lo sguardo dalle piccole dolomiti alle dolomiti di brenta oltre alla sottostante valle dell'astico.

Dopo aver fatto una breve visita al Forte Campolongo risalente alla grandeguerra faremo rientro per un altro itinerario.

Una volta arrivati al rifugio ad attenderci ci sarà una deliziosa cena.

SABATO 25/2/2023 DALLE ORE 17:30 ALLE 22:00

Ciaspolata al Tramonto a Forte Campolongo e Cena in Rifugio

Dislivello positivo 200m per un totale di ore 2 comprese le soste esplicative

Costo 20€ per il Servizio Guida Naturalistico Ambientale iscritta a L.A.G.A.P con tessera n.213

10€ per eventuale noleggio ciaspole e bastoncini, chi ha le proprie può portare le sue.

Per la cena 30€ che avrà il seguente menù, da pagare direttamente al gestore:

Zuppa cimbra “ praio ”

Salsicce con polenta e crauti

Semifreddo con amaretti e cioccolato

Acqua, vino sfuso e caffè

Per info e iscrizioni 340 296 0979 o michele.savio@alice.it entro venerdì 24 febbraio 2023

Professione esercitata ai sensi della Legge 14 Gennaio 2013 n.4