Ciaspolata al rifugio Campogrosso

Nel cuore delle Piccole Dolomiti, al cospetto della Sisilla, sorge il rifugio Campogrosso. Ci sono molte vie per raggiungerlo: attraverso il bosco di faggi e il ponte tibetano della strada del Re, seguendo l’agevole strada delle sette fontane o attraverso la piccola valle, dominata dal Cornetto e dal Baffelan, dalla quale si possono ammirare scorci straordinari della parte nord del Carega.

Attraversare questo luogo con le ciaspole permette di godere di una atmosfera unica, fatta di silenzi e armonia, dove le rocce alte spiccano come custodi dormienti ma vigili sui nostri passi.

La camminata, priva di difficoltà, inizia dal passo del Pian delle Fugazze, segue inizialmente la strada chiusa alle auto per poi salire verso la montagna e gli ampi panorami.

DOMENICA 16/01/2022

Ritrovo ore 9:00 al passo Pian delle Fugazze

Pranzo su prenotazione presso rifugio Campogrosso, menù scaricabile qui: https://www.rifugiocampogrosso.com/.../07/menu-finale.pdf

Percorso:

- Lunghezza: 10 Km

- Durata: 4 ore (escluse soste)

- Difficoltà: Medio

- Dislivello: 400 m

Prezzo:

adulti 15 euro

minori 5 euro

su richiesta è possibile avere ciaspole e bastoncini

Come prenotare: contatta la guida di riferimento Andrea - andrea.desanti@escursionitrekking.it o tel. 334-1311250

Come pagare:

- al momento del ritrovo

- con app Satispay entro il giorno prima dell’escursione

Equipaggiamento consigliato per l’escursione:

- scarpe da trekking alte

- ghette

- ciaspole

- bastoncini da trekking

- abbigliamento comodo a strati

- zaino, felpa, giacca antipioggia/antivento

- acqua e snack secondo proprie necessità

NOTA: parcheggi a pagamento con monete da 1 e 2 euro

https://goo.gl/maps/fuZK5L9TqsHufDfj7