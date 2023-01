Ciaspolata al “Monte Longara”, una splendida balconata sull’Altopiano

Si sale immersi nei boschi di abete rosso per arrivare fin su, ai pascoli sommitali della dorsale del Monte Longara, dalla quale si godrà di una splendida vista a 360° sulla pianura Veneta, sulla conca centrale dell’Altopiano, sulle Dolomiti e sul Monte Grappa. Si giunge poi al monumento a Papa Giovanni Paolo II e più oltre all’osservatorio del Monte Cimon a picco sulla Val di Nos per rientrare infine alle auto chiudendo l’anello.

“MONTE LONGARA” - Una splendida balconata sull’Altopiano

Domenica 29 gennaio 2023 - Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni

Escursione guidata con le ciaspole.

RITROVO

Ore 9.00 presso il parcheggio degli impianti di risalita della ski area leMelette, Gallio, Vicenza

Riferimento Google Maps: https://goo.gl/maps/1ffX1bZbWgzNtWEa7



DETTAGLI TECNICI

- durata: 4/5 ore circa (incluse soste e spiegazioni della Guida)

- lunghezza: 9 km circa

- dislivello in salita: 400 metri circa

- altitudine massima: 1700 metri circa

- difficoltà: MEDIO/FACILE

- pranzo: al sacco

-----------------------------------------

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E’ richiesta la prenotazione per gestire al meglio l’organizzazione e la logistica.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA da effettuarsi ai soli recapiti sotto indicati entro le ore 18.00 di venerdì 13 gennaio 2023, fino ad esaurimento posti (posti limitati). L’escursione verrà effettuata al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Cellulare o WhatsApp: +39 328.63.43.777

Mali: info@enricofornasetti.it

-----------------------------------------

COSTO

- adulti: Euro 20,00

- eventuale noleggio di ciaspole (o ramponcini) e bastoncini: 10 Euro a persona

-----------------------------------------

EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO

- scarponi alti da trekking (NO doposci tipo Moon Boot, NO scarponcino tipo Timberland, NO scarpe basse)

- abbigliamento a strati adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

- guscio impermeabile tipo Goretex/Event/ecc. e copri zaino in caso di pioggia

- zaino con acqua e/o bevande calde, snack, copricapo, guanti, occhiali da sole e crema solare

- ciaspole*, bastoncini e ghette

- cambio asciutto da tenere in auto

- mascherina e gel igienizzante

* In caso di scarsità/mancanza di neve sono necessari i ramponcini antiscivolo

-----------------------------------------

GUIDA

Enrico Fornasetti

Guida Ambientale Escursionistica, regolarmente iscritta al Registro Nazionale Guide Ambientali Escursionistiche.

Professione esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (G.U. n. 22 del 26 gennaio2013).

Guida Associata AIGAE.

La Guida si riserva la facoltà di modificare la percorrenza e l’itinerario dell'escursione in funzione delle condizioni di criticità che si dovessero eventualmente presentare, finanche ad annullarla, per garantire l'incolumità dei partecipanti.

L'ESCURSIONE VERRA' ANNULLATA IN CASO DI MALTEMPO.