Ciaspolata al Forte Lisser

La meta di questa meravigliosa ciaspolata è l'estrema zona nord orientale dell'Altopiano dei Sette Comuni, sopra ad Enego.

Lungo un magico itinerario ad anello, incontreremo il "Leone dell'Altipiano", ovvero il Forte Lisser, un grande fortino difensivo costruito tra il 1911 ed il 1914, che domina la cima.

Ci lasceremo incantare dai panorami mozzafiato verso le Dolomiti, i Lagorai, le Vette Feltrine ed il vicino Massiccio del Grappa...

CHI PUO’ PARTECIPARE?

L' itinerario è di medio impegno, adatto agli escursionisti con medio allenamento. Adatto alle famiglie con ragazzi abituati alla camminata in ambiente innevato, dai 12 anni in su

ATTREZZATURA RICHIESTA

Abbigliamento da escursionismo in ambiente innevato, scarponi impermeabili (no scarpe basse, MoonBoot o Timberland), ciaspole (possibilità di noleggio), bastoncini obbligatori con le ciaspole (per chi noleggia le ciaspe sono inclusi), ghette (in caso di abbondante neve fresca), giacca anti-vento e anti-pioggia, guanti, berretta, zaino, acqua, thermos con bevanda calda, snack, mascherina, gel disinfettante

DATI TECNICI ESCURSIONE

Difficoltà: EAI (escursionistico in ambiente innevato - medio)

Dislivello: +500 m ca

Durata: 4 h ca (variabili in base alle soste)

Lunghezza: 9 km ca

PRANZO AL SACCO

Guide Ambientali Escursionistiche: Stefano Torcelli e Alessia Toso

FINE ESCURSIONE: ore 14.30 circa

DOVE CI TROVIAMO?

Il luogo è indicato nel programma inviato via email

QUANDO E A CHE ORA? SABATO 20 FEBBRAIO 2021

Orario di ritrovo: ore 9.30

IL COSTO

Adulti € 20,00

Ragazzi fino ai 16 anni compresi € 15,00

La quota COMPRENDE: accompagnamento di Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, assicurazione, trasporto ciaspole al punto di inizio escursione (per chi non le noleggia autonomamente)

La quota NON COMPRENDE: trasporto, noleggio ciaspole, eventuale ristoro

Per ricevere il programma e procedere con l'iscrizione è necessario contattarci via:

– Telefono: 349/2188652 (anche con sms o via Whatsapp)

– Email: info@trekkin2thewild.com

– tramite messaggio su Facebook messenger

CHIUSURA ISCRIZIONI: GIOVEDI' 18 FEBBRAIO alle ore 18 - In caso di noleggio ciaspole

MERCOLEDI' 17 FEBBRAIO (numero limitato)