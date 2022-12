Ciaspolata al forte Campomolon e alle malghe

Bellissima e super panoramica ciaspolata che dal Rifugio Melegnon porta alla cima del Monte Campomolon (1853mt) e al Forte Campomolon, fortezza militare costruita a difesa del confine italiano contro l'Impero austro-ungarico e mai terminato del tutto. Si passa per pendii incantati e vecchie malghe. Spesso in queste zone si vedono gruppi di camosci che camminano su speroni rocciosi.

Escursione in programma il 17/12/2022 ritrovo alle 10,30 presso Chalet Melegnon.

Lunghezza: 6,5 km

Dislivello: 300 mt

Difficoltà: MEDIA- FACILE

Durata: 4,5 ore circa (pranzo a sacco)

Partenza: Rifugio Chalet Melegnon https://goo.gl/maps/gJedfW4KpgLM1GHq5

COSTO: 15 EURO

POSSIBILITA' DI NOLEGGIO CIASPOLE E BASTONCINI COMUNICANDOLO IN ANTICIPO!(non compreso nel prezzo: 6 euro). In caso di neve scarsa, basteranno i ramponcini.

PORTARE SCARPONCINI DA TREKKING ALTI ED IMPERMEABILI + un ABBIGLIAMENTO IDONEO (a strati).

ZAINO CON ACQUA E CIBO + THERMOS. Il pranzo è a sacco!

In caso di MALTEMPO l'escursione sarà rinviata.

DOG-FRIENDLY: Cani al guinzaglio.

*I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione.*

- Si è pregati di arrivare con 5-10

minuti di anticipo in modo da partire puntuali.

CONTATTI PER LA PRENOTAZIONE:

LAURA TORRESIN (Guida Naturalistica-ambientale abilitata e AIGAE nr. VE361)

cell: 3409149681