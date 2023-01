Prezzo non disponibile

Facile ciaspolata al chiarodiluna che condurrà su una delle più belle dorsali dell'Altopiano dei Sette Comuni, tra boschi di abete rosso ricoperti di neve e zone aperte fino al Monte Longara, da dove godremo di una splendida vista serale verso la conca di Asiago e le montagne circostanti illuminate dalla luna piena.

Al termine per chi vorrà possibilità di cena in malga in un locale della zona (costo extra)

SABATO 4/2/2023 DALLE ORE 17:30 ALLE 20:30

Ciaspolata al Chiaro di Luna sul Monte Longara e Cena in malga

Michele Savio Escursioni in Montagna

Dislivello positivo 200m per un totale di ore 3 comprese le soste esplicative.

Costo Servizio Guida Abilitata 25€

Eventuale servizio noleggio ciaspole e bastoncini 10€ a paio.

Informazioni e Iscrizioni entro il 03 febbraio 2023 al 340 296 0979 o info@michelesavio.it

Posti limitati

Servizio di Accompagnamento da parte di

Guida Naturalistico Ambientale