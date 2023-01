Ciaspolata al chiaro di Luna con cena al Baito Erio

Prezzo non disponibile

Un’emozionante e conviviale esperienza, dove le guide vi sapranno coinvolgere con curiosità sul paesaggio che vi circonda e sulla regina della serata: la Luna. Al chiarore della luna che si riflette sulla candida neve ci si immerge nella Natura dell’Altopiano dei Sette Comuni. Ciaspolando attraversiamo i boschi e i pascoli avvolti da questa magica atmosfera serale e poi arriviamo al baito Erio. Qui ci attende il calore e la melodia del fuoco acceso ed un’ottima cena.

Sabato 28 gennaio 2023 dalle 17.00 alle 22.00

Ciaspolata guidata serale al chiaro di Luna e Cena al Baito Erio

META: i boschi del Monte Erio - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Evento della pro loco di Mezzaselva in collaborazione con Asiago Guide

Il menù tipico per la serata al Baito Erio prevede: zuppa del montanaro, tagliere di salumi e formaggi vari dell’Altopiano di Asiago con contorni, dolce e caffè, acqua e vino inclusi.

Al termine della cena si rientra per un semplice percorso al punto di partenza.

RITROVO: alle ore 17.00 di fronte alla PRO LOCO MEZZASELVA - Piazza Cimbri, 21,

Nel caso in cui non ci sia sufficiente neve per ciaspolare si procederà a piedi senza ausilio di ciaspole.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna, e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 220 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua o thè caldo per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti. Pila frontale consigliata.

COSTO: 50€ a persona per l’escursione guidata, noleggio ciaspole e cena, 30€ per i ragazzi con meno di 15 anni.

Spostamento in auto, con mezzo proprio, su strada asfaltata necessario.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.