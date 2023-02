Ciaspolata a Porta Manazzo, scoprire la montagna d'inverno

CIASPOLATA NEI LUOGHI DELLA NATURA E DELLA GRANDE GUERRA

La zona di Larici- Valformica, sull'Altopiano di Asiago, è nota per molti aspetti, tra cui: una natura tra le più incantevoli dell’Altopiano, la presenza di numerose malghe e la vista di un panorama a 360 gradi che può spaziare dalle Alpi Svizzere alla Laguna di Venezia.

Il facile percorso si snoda tra radure e pascoli coperti di neve, per proseguire poi in mezzo a boschi di abeti e di larici. Dal crinale di Porta Manazzo, antico confine di Stato tra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico, che raggiungeremo a circa 2/3 del nostro percorso, si può osservare facilmente come l’erosione del ghiaccio prima e dell’acqua poi, abbia scavato la Valsugana, la Valdassa e modellato le montagne vicine.

Itinerario adatto anche a chi usa le ciaspole per la prima volta.

PROGRAMMA DELL'ESCURSIONE:

RITROVO: ore 9.00 Rifugio Larici

DURATA ESCURSIONE: 3,30 ore

DIFFICOLTA': ** facile

DISLIVELLO: 200 m D+

PUNTI D'APPOGGIO: al termine dell'itinerario sosta libera c/o rifugio Larici.

COSTO ESCURSIONE:

- 25€ ADULTI

- 15€ Ragazzi fino ai 15 anni

eventuale noleggio attrezzatura (ciaspole e bastoncini) 10€

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA

Telefonare al numero 340.7347864

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un WhatsApp con scritto nome cognome e iscrizione all'evento (scrivere se si vuole restare aggiornati tramite WhatsApp sugli eventi)

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

Ciaspole se necessarie, Scarponcini da montagna, NO MOON BOOT, pantaloni invernali, pile, giacca a vento, berretto, guanti, occhiali da sole.

ACCESSORI CONSIGLIATI:



Spostamento con mezzo proprio.