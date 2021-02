Ciaspolata a Monte Zovetto sulle tracce dell'Uomo Selvatico

Ciaspolata sulle vie meno battute del Monte Zovetto sulle tracce del Billar Man, l'Uomo selvatico. La leggenda narra fatti strani, rapitore di fanciulle, ma in fondo non così cattivo… Su una cosa sono tutti d'accordo: abitava sul Monte Zovetto. Perché tanti miti su questa figura? Rappresenta le forze vitali della natura, feconde e incontenibili di cui abbiamo paura e da cui siamo inconsapevolmente attratti. Un cammino sui passi di questo mito e dell'archetipo che da sempre ci accompagna. E poi... e poi c'è la Grande Guerra che in questi luoghi è stata segnata dalla presenza del contingente britannico, alleato delle truppe italiane. Su questi monti gli inglesi lasciarono trincee e camminamenti nella roccia che visiteremo, come visiteremo il cimitero britannico che ricorda le vite di coloro che partirono dalla Gran Bretagna per sacrificare la propria vita sul suolo italiano.

SABATO 27/2/2021 ALLE ORE 09:00

COME PRENOTARE:

- fino al giorno prima dell’escursione a Enrico, tel. 3282840574 (solo WhatsApp)

Guida:

Enrico Caciolo

Appuntamento:

Piscina Comunale di Canove di Roana, ore 09,00

Dislivello:

240m

Lunghezza:

6 km

Pasti:

pranzo al sacco (non incluso)

Costo:

15 €

Note:

La guida, Enrico Caciolo è raggiungibile il giorno dell'escursione al numero 3282840574.

Cosa portare:

pranzo al sacco, borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponi da trekking, giacca in materiale traspirante, occhiali da sole, coltellino, coprizaino, cappello, pile o maglioncino.

NOTA COVID: ai sensi delle vigenti disposizioni per l'emergenza da COVID-19, per la partecipazione all'attività è OBBLIGATORIO che ciascun partecipante:

- sia dotato di propria mascherina di comunità, da indossarsi durante le pause o in caso di necessità

- sia dotato di almeno DUE paia di guanti in lattice o nitrile, da usare in caso di necessità

- sia dotato di proprio flaconcino di gel disinfettante a base alcolica

- mantenga rigorosamente la distanza interpersonale di 2 metri