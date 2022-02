Ciaspolata a lume di candela e cena in rifugio

La calda e naturale luce delle lanterne farà strada tra la neve e le stelle.

Un’atmosfera incantata che sarà una cornice romantica per un'escursione in notturna.

Sarà il paesaggio ad ispirare i racconti delle guide

Uno sguardo alle montagne per scoprire amori di confine: leggendari, autentici, cimbri.

Uno sguardo alle trasognanti costellazioni per perdersi tra le mitologiche vicende di amori proibiti.

Uno sguardo al bosco per stupirsi degli amori selvatici di piante ed animali di montagna.

Qui dove il tempo sembra essersi fermato e tutto ciò che conta è il momento presente, concedetevi di De-siderare ovvero, osservare il cielo ed affidare ad Esso i pensieri più intimi e profondi. Concedetevi di lasciarvi incantare dalla magia dell’alta montagna!

Domenica 13 Febbraio 2022 dalle 17.30 alle 20.30

Ciaspolata guidata in notturna a lume di candela con Asiago Guide e al termine cena al Rifugio Larici da Alessio

META: Val Formica – Altopiano di Asiago Sette Comuni

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

Al termine dell’escursione sarà possibile cenare al Rifugio Larici con un menù tipico che comprende: primo a scelta, secondi misti (grigliata, assaggi delle nostre specialità di spezzatini, contorni), dolcetti della casa, caffè, acqua e vino/birra o bibita in q.tà ragionevoli.

Si ricorda che per fermarsi a cena è necessario presentare il Green Pass rafforzato.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti.

COSTO: 20€ per l’escursione guidata. 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

COSTO DELLA CENA: presso Rifugio Larici da Alessio 25€ a persona.

Indicare al momento della prenotazione eventuali intolleranze/allergie.

RITROVO: alle 17.30 al parcheggio del Rifugio Larici da Alessio

Localita’ Larici, 36012 Asiago VI – https://g.page/rifugio-larici-da-alessio?share

Il percorso potrà subire variazioni per presenza di ghiaccio/neve ma la difficoltà e il tema rimarranno invariati. Nel caso in cui non ci fosse abbastanza neve per ciaspolare si tratterà di una camminata.